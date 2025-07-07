الحماية المدنية: السيطرة على حريق سنترال رمسيس

تمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس وجار أعمال التبريد، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أغلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمرور القاهرة الاتجاه القادم من الزمالك إلى مدينة نصر من أعلى التحرير لتواجد سيارات الإطفاء أعلى كوبري أكتوبر في حريق سنترال رمسيس.

وقدمت سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط حريق سنترال رمسيس خدمات الإسعاف الأولية لـ 5 مصابين و2 من رجال الشرطة بعد اختناقهم بسبب الأدخنة المتصاعدة.

وتابعت مصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع ثم امتدت النيران إلى مكاتب أخرى ونتيجة للمكاتب والأخشاب والأوراق المتواجدة تصاعدت النيران سريعا من النوافذ وأعلى سطح سنترال رمسيس.