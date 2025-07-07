أحمد موسى يكشف حقيقة وقف بث برامج من مدينة الإنتاج بسبب حريق رمسيس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها أكدت أن حريق سنترال رمسيس الذي حدث مساء اليوم الإثنين لم ولن يؤثر على البث الهوائي لبرامج التوك شو والبرامج التي تبث مباشرة علي الهواء، في كافة القنوات الفضائية العاملة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك جماعات تستغل كل حادث في مصر، لخلق الشائعات، مردفًا: «أنتوا عارفينهم طبعًا، مين قال إن برامج التوك شو مش هتقدر تطلع بث اليوم، أهو شغالين والدنيا تمام، دول كاذبون كاذبون».

وأكمل: «طلعنا بث واشتغلنا وعندنا أكتر من خطة وفي مداخلات هاتفية وتم تغطية حريق سنترال رمسيس، وإطلاع المواطنين على كافة الأحداث لحظة بلحظة، بلاش تمشوا وراء مروجي الشائعات لأنهم كاذبون».