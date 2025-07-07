بنك دم الهلال الأحمر: رفع درجة الاستعداد القصوى استجابة لحريق سنترال رمسيس

استجابة لحريق سنترال رمسيس، رفع بنك دم الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى، لتوفير الفصائل الدموية اللازمة، لمساندة سلطات الدولة في حالة الطوارئ.

حريق سنترال رمسيس

فيما توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة لـ الهلال الأحمر المصري، إلى موقع حريق سنترال القاهرة، برمسيس، فور وقوع الحريق الذي نشب منذ ساعات قليلة، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ومساندة سلطات الدولة بكافة التدخلات اللازمة.

يذكر أن تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة.