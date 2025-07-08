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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهم اخبار توك شو|.. ليزا نيلسون ومها الصغير في المواجهة.. عمرو أديب وأحمد موسى ينفعلان بسبب سنترال رمسيس

مها الصغير
مها الصغير
عبد الخالق صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة والعاجلة على مدار الساعة ومنها:


وزير العمل: الوزارة تعمل بشكل جاد على دعم العمالة غير المنتظمة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن منحة هذه الفئة تخضع للوائح منظمة ومحترمة، وهناك مساعٍ حثيثة لمضاعفتها خلال المرحلة المقبلة.


الحوثيون يتبنون استهداف سفينة يونانية في خليج عدن وأنباء عن غرقها

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» في عدن، إياد الموسمي، بأن جماعة الحوثي أعلنت رسميًا تبنيها عملية استهداف سفينة يونانية في خليج عدن، وسط تصاعد التهديدات البحرية في المنطقة، خاصة ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.


ليزا لاك نيلسون لعمرو أديب : مها الصغير اعتذرت وتعلمت الدرس جيدا

قالت ليزا لاك نيلسون الفنانة الدنماركية صاحبة اللوحات التي أعلنت مها الصغير أنها لوحاتها، إن الرسالة الأساسية من لوحتها تؤكد أنها ستطير ولن تستسلم .


استياء داخل الأهلي من موقف مسئولي البنك في ملف الصفقات.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة استياء ودهشة داخل النادي الأهلي من مسئولي نادي البنك الأهلي، بعد موافقتهم على عرض الزمالك لشراء أحمد ربيع. بينما رفضوا في وقت سابق فكرة التخلي عن أسامة فيصل لصالح القلعة الحمراء.


ليزا لاك نيلسون عن أزمتها مع مها الصغير: جالى 6 الاف رسالة اعتذار من المصريين وقالولي دي مش اخلاقنا

كشفت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسون صاحبة لوحة فنية اتهمت الإعلامية مها الصغير بسرقتها، تفاصيل رسالة اعتذار جاءتها من مها بعد الواقعة.


شاهد.. أحمد موسى يكشف آخر تطورات حريق سنترال رمسيس

عرض الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، لقطات حصرية للحريق الهائل الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط البلد، مؤكدًا أن المشاهد التي بثها هي خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، وأن الحريق وقع قبل نحو ساعتين من عرض الحلقة، مردفًا: «المبنى يُعد من أقدم منشآت الاتصالات في مصر، حيث افتُتح عام 1927 ويبلغ عمره 98 عامًا».

وزير العمل: صرف 23 مليون جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة خلال عام

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن منحة هذه الفئة تخضع للوائح منظمة ومحترمة، وهناك مساعٍ حثيثة لمضاعفتها خلال المرحلة المقبلة.


خدمات أساسية توقفت.. عمرو أديب: سنترال رمسيس عصب قطاع الاتصالات


علق الإعلامي عمرو أديب، على الحريق الكبير الذي اندلع مساء اليوم في سنترال رمسيس، مؤكدا أن المبنى يمثل عصب قطاع الاتصالات في مصر، وأن الحادث تسبب في ارتباك واسع .

وأشار أديب خلال تقديمه لبرنامج الحكاية على قناة أم بى سى مصر، إلى أن الحريق سلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية لبعض المنشآت الحيوية .

لجنة الاتصالات بالبرلمان: خدمات المحمول والبنوك هترجع بشكل طبيعي خلال ساعة

قال أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن سنترال رمسيس يعتبر المركز رئيسي في تشغيل كل الخدمات في قطاع الاتصالات بمصر.

أحمد موسى يكشف حقيقة وقف بث برامج من مدينة الإنتاج بسبب حريق رمسيس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها أكدت أن حريق سنترال رمسيس الذي حدث مساء اليوم الإثنين لم ولن يؤثر على البث الهوائي لبرامج التوك شو والبرامج التي تبث مباشرة علي الهواء، في كافة القنوات الفضائية العاملة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

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