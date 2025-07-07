وزير العمل: صرف 23 مليون جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة خلال عام

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن منحة هذه الفئة تخضع للوائح منظمة ومحترمة، وهناك مساعٍ حثيثة لمضاعفتها خلال المرحلة المقبلة.

الدولة لا تدّخر جهدًا في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للعمالة غير المنتظمة

وقال «محمد جبران، وزير العمل» خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة لا تدّخر جهدًا في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للعمالة غير المنتظمة، خصوصًا في الحالات الطارئة مثل الحوادث أو حالات الوفاة.

وأضاف محمد جبران، وزير العمل،: «في حالة وقوع إصابات أو حوادث تؤدي إلى الوفاة، نقوم على الفور بمد يد العون لأسر المتوفين والمصابين، سواء ماديًا أو من خلال تسهيلات الدعم الاجتماعي».

الوزارة مستمرة في رفع قيمة المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة

أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الوزارة مستمرة في رفع قيمة المنح المخصصة لهذه الفئة المهمشة، مشيرًا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 23 مليون جنيه خلال العام الماضي فقط، كتعويضات في حالات الإصابة والوفاة التي تعرض لها العمال من الفئة غير المنتظمة.