الحوثيون يتبنون استهداف سفينة يونانية في خليج عدن وأنباء عن غرقها

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» في عدن، إياد الموسمي، بأن جماعة الحوثي أعلنت رسميًا تبنيها عملية استهداف سفينة يونانية في خليج عدن، وسط تصاعد التهديدات البحرية في المنطقة، خاصة ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأوضح الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عملية الاستهداف نفذت على الأرجح بواسطة طائرة مسيّرة، ضمن ما وصفته الجماعة بـ «استئناف العمليات البحرية»، والتي تمتد لتشمل البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن مصادر ملاحية ومحلية متطابقة تؤكد أن السفينة أصيبت بشكل مباشر في محركها، مما قد يؤدي إلى غرقها خلال الساعات المقبلة، كما أُصيب اثنان من أفراد الطاقم وفُقد ثلاثة آخرون، وفقًا للأنباء الأولية.

وأكد أن هذه العملية تأتي بعد أيام من إعلان الحوثيين نيتهم استئناف العمليات البحرية، في سياق ما وصفوه بـ «الرد على الجرائم في غزة»، مهددين بمزيد من الهجمات ضد السفن التجارية العابرة للمنطقة.