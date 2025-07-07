الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة لخطر الغرق

أعلن الحوثيون، استهداف ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة لخطر الغرق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن قلقه من قدرات جماعة الحوثي العسكرية، مشيرا إلى أن التقديرات الإسرائيلية السابقة كانت تقلل من حجم التهديد الذي تمثله الجماعة.

وقال سموتريتش في تصريح نقلته وسائل إعلام عبرية: “لم نكن نعرف أن الحوثيين يبنون في منشآت محصنة ضخمة تحت الأرض صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. كنا نعتقد أنهم مجرد ذراع إيراني موجه ضد السعودية فقط، لكن يبدو أن التهديد يتسع ليشمل أهدافا أبعد بكثير”.