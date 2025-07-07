إصابة وفقدان 4 أشخاص في الهجوم الحوثي على سفينة قرب الحديدة

كشفت وكالة رويترز للأنباء أن الهجوم الحوثي على سفينة قرب مدينة الحديدة أسفر عن إصابة شخصين وفقد اثنين آخرين.

وأفادت رويترز نقلا عن مصدر أمني بحري، بسقوط "مصابَين ووجود مفقودَين بعد تعرض سفينة تحمل علم ليبيريا لهجوم بمسيرة قرب ​الحديدة​ باليمن".

وشن ميليشيا الحوثيين هجوما على ناقلة البضائع " ماجيك سيز" تسببت في غرقها بعد استهدافها في البحر الأحمر.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع ، إن قواتهم نفذت عملية عسكرية بـ11 طائرة مسيرة وصاروخا استهدفت مطار اللد ومواقع أخرى.

وذكر سريع: نفذنا عملية نوعية بـ 11 صاروخا ومسيرة على مطار اللد وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء إيلات.

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين: دفاعاتنا الجوية تصدت بعون الله للعدوان الصهيوني على بلدنا وأفشلت مخطط استهداف عدد من المدن.

وتابع: "أجبرنا تشكيلات قتالية مشاركة في العدوان على مغادرة الأجواء ، بعدد من صواريخ أرض- جو محلية الصنع".