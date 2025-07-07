الحوثيون: ناقلة البضائع "ماجيك سيز" معرضة لخطر الغرق بعد استهدافها

ذكرت "سكاي نيوز عربية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "اكس" بأن ميليشيا الحوثيين أفادت بأن ناقلة البضائع " ماجيك سيز" معرضة الآن لخطر الغرق بعد استهدافها في البحر الأحمر.

و قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع ، في وقت سابق من اليوم، إن قواتهم نفذت عملية عسكرية بـ11 طائرة مسيرة وصاروخا استهدفت مطار اللد ومواقع أخرى.



وذكر سريع: نفذنا عملية نوعية بـ 11 صاروخا ومسيرة على مطار اللد وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء إيلات.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثيين يحيى سريع: دفاعاتنا الجوية تصدت بعون الله للعدوان الصهيوني على بلدنا وأفشلت مخطط استهداف عدد من المدن.

وتابع: "أجبرنا تشكيلات قتالية مشاركة في العدوان على مغادرة الأجواء ، بعدد من صواريخ أرض- جو محلية الصنع".



