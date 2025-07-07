قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء فاروق توجه رسالة لـ مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات
فنان فرنسي يتهم مها الصغير بسرقة أعماله الفنية
الرئيس الروسي السابق لـ فاندرلاين: من لم يفهم إشارات راديو يوم القيامة سيفهم لاحقا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله
الرئيس السيسي يهنئ الرئيسين الأمريكي والفنزويلي بذكرى يوم الاستقلال
أذكار المساء مكتوبة.. 12 سببا تجعلك تداوم عليها يوميا
انتـ.حار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
بعد سرقة لوحتها.. الفنانة الدنماركية تصف خطأ مها الصغير بـ «الغبي»
رئيس المحكمة الدستورية يشيد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.. صور
زيزو يتألق في أحدث ظهور من عطلته الصيفية
4500 قرية.. الاتصالات تكشف عن مفاجأة من الحكومة للأهالي
أول قرار للمجلس الأعلى للإعلام تجاه برنامج منى الشاذلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

9 شهداء بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء جدد في غزة
شهداء جدد في غزة
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بأن عدد من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في مناطق مختلفة من قطاع غزة بينهم بعض منتظر المساعدات التي تمنحها منظمة غزة الإنسانية التي تديرها دولة الاحتلال والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصدر طبي في مجمع ناصر، أن 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت وكالة وفا أن مواطنان فلسطينيان استُشهدا في قصف لطيران الاحتلال قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استُشهد مواطنان أحدهما طفل في قصف على شارع الفواخير وسط مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 35 مواطنا فلسطينيا بفعل إطلاق النار وقصف قوات الاحتلال القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 18 بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57,418 شهيدًا، و136,261 مصابًا، فيما لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص المعدات.

وتتواصل عمليات قصف الاحتلال المكثف على المناطق السكنية والمراكز الطبية ومواقع إيواء النازحين، وسط أوضاع إنسانية كارثية، ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، في حين تواصل المؤسسات الإنسانية التحذير من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع المحاصر.

شمال رفح منتظري المساعدات دولة الاحتلال منظمة غزة الإنسانية قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

ترشيحاتنا

الدكتور إيهاب وهبة

إيهاب وهبة: قانون المهن الطبية يحسن بيئة العمل ويضبط المنظومة الصحية

أشرف صبحي

وزير الرياضة: اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلا من دورتين

القائمة الشعبية

مجلس أمناء "القائمة الشعبية" يجتمع لمناقشة الترتيبات الانتخابية وتشكيل لجان رئيسية

بالصور

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

نشرة المرأة والمنوعات..محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما.. إدوارد يبكي على الهواء بسبب حقن التخسيس | ماذا حدث له

إدوارد
إدوارد
إدوارد

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد