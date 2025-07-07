9 شهداء بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بأن عدد من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في مناطق مختلفة من قطاع غزة بينهم بعض منتظر المساعدات التي تمنحها منظمة غزة الإنسانية التي تديرها دولة الاحتلال والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصدر طبي في مجمع ناصر، أن 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت وكالة وفا أن مواطنان فلسطينيان استُشهدا في قصف لطيران الاحتلال قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استُشهد مواطنان أحدهما طفل في قصف على شارع الفواخير وسط مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 35 مواطنا فلسطينيا بفعل إطلاق النار وقصف قوات الاحتلال القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 18 بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57,418 شهيدًا، و136,261 مصابًا، فيما لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص المعدات.

وتتواصل عمليات قصف الاحتلال المكثف على المناطق السكنية والمراكز الطبية ومواقع إيواء النازحين، وسط أوضاع إنسانية كارثية، ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، في حين تواصل المؤسسات الإنسانية التحذير من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع المحاصر.