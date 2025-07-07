إلغاء رحلات جوية إلى بالي بعد ثوران بركان ضخم في إندونيسيا

تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية ، من وإلى جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الاثنين بعد أن أطلق بركان رمادًا وأدخنة على ارتفاع 18 كيلومترًا (11 ميلًا) في السماء، حسبما قالت السلطات.

ويأتي اضطراب حركة الطيران، بعد أسابيع فقط من تسبب نفس البركان في إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى جزيرة المنتجع الشهيرة.

وقالت وكالة علم البراكين، إن بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي، في جزيرة فلوريس السياحية، ثار في الساعة 11:05 صباحًا (0305 ​​بتوقيت جرينتش).

وقالت الوكالة في بيان: "حدث ثوران لبركان ليوتوبي لاكي لاكي... حيث وصل ارتفاع عمود الرماد المرصود إلى حوالي 18 ألف متر".

وقال مدير عام مطار بالي الدولي أحمد سيوجي شهاب ، إنه تم إلغاء 24 رحلة جوية، مضيفا أن شركات الطيران تشمل فيرجن أستراليا، وجيت ستار إيرويز، وأير آسيا إندونيسيا.

ورغم إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها، قال مدير المطار ، إن "انتشار الرماد البركاني لم يؤثر على المجال الجوي في بالي".

وقال رئيس هيئة الجيولوجيا محمد وافد ، في بيان، إن مستوى النشاط في البركان كان "مرتفعا للغاية، وتميز بانفجارات متفجرة وهزات مستمرة".

وحث أيضا السكان على البقاء على بعد ستة كيلومترات على الأقل من البركان ، وارتداء أقنعة الوجه لحماية أنفسهم من الرماد.

في الشهر الماضي، أُلغيت عشرات الرحلات الجوية من وإلى بالي بعد ثوران البركان. وتساقط الرماد على عدة قرى حول البركان، مما أدى إلى إخلاء قرية واحدة على الأقل.