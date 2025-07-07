قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي: المباحثات مع الرئيس الصومالي شهدت نقاشًا معمقا حول القضايا الثنائية
غداً.. بدء تسليم 1008 وحدات سكنية من جنة مصر بالقاهرة الجديدة
ممدوح عباس: لست مسؤولا عن تعاقدات الزمالك
نواب يطالبون بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
الحكومة لـ النواب: جاهزون لتطبيق البكالوريا ولدينا خطة لتعيين 100 ألف معلم
مصر وجنوب السودان تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار الإقليمي
لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو
تعديل نسبة النجاح بمادة الدين على طاولة البرلمان.. تفاصيل مهمة
ما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية ؟ .. تفاصيل كاملة
الرئيس السيسي يبحث مع حسن شيخ مشاركة مصر العسكرية لدعم الأمن في الصومال
جامعة حلوان تعلن مواعيد فتح باب التقديم لاختبارات القدرات 2025/2026
24 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 82 شخصا واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية تكساس إلى 82 قتيلاً، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مدمرة، خاصة في مقاطعة كير جنوب الولاية.

ووفقًا لتقارير نشرت عن مسؤولي مقاطعة كير ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الرابع من يوليو أدت إلى فيضان نهر "غوادالوبي"، الذي ارتفع منسوبه فجأة بمقدار 8 أمتار، ما أدى إلى جرف أحد المخيمات وتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وكانت السلطات قد أعلنت، الأحد، أن عدد القتلى بلغ 67، قبل أن تُحدّث الحصيلة اليوم إلى 82، في وقت لا يزال فيه 41 شخصًا في عداد المفقودين، بحسب ما أكده حاكم تكساس، غريغ أبوت، مرجّحًا أن يرتفع هذا العدد.

وفي ظل استمرار الكارثة، أعلنت السلطات المحلية أنها تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة، حيث يقدر عدد المتضررين بنحو 50 ألف شخص.

وأعلن دونالد ترامب،  في وقت سابق حالة "الكارثة الكبرى" في ولاية تكساس، ما أتاح تسريع وصول الدعم الفيدرالي إلى المناطق المتضررة.

من جهته، أشار حاكم الولاية أبوت، عبر منصة "إكس"، إلى تعبئة كافة الموارد المتاحة لمواجهة آثار الفيضانات.

وفي المقابل، وجه عدد من المسؤولين المحليين من الحزب الجمهوري انتقادات لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، متهمين إياها بعدم إصدار التحذيرات اللازمة قبل وقوع الكارثة، في ظل ما وصفوه بتأثير سياسات التقشف التي فرضها الرئيس ترامب، والتي شملت تقليص ميزانية الهيئة.

ولاية تكساس فيضانات حاكم تكساس دونالد ترامب عدد ضحايا فيضانات تكساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

بالصور

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس.. اكتشف الأضرار

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس
بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس
بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس

سر صغير في حبة التمر لماذا يجب فحص التمر جيدًا قبل تناوله

التمر
التمر
التمر

محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بالزقازيق

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

لوحة فنية مسروقة

اتهام بالسـ..رقة.. مها الصغير في ورطة بسبب لوحة فنية ومنى الشاذلي ترد

ارملة شيكا

صناع الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد