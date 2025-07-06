ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 59 واستمرار البحث عن المفقودين

أعلنت السلطات المحلية في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت الولاية إلى 59 شخصًا، بينهم 15 طفلًا، وذلك في أحدث حصيلة أكدها نائب حاكم الولاية دان باتريك.

وتتواصل جهود مئات فرق الإنقاذ للعثور على العشرات من المفقودين، خاصة بعد الأضرار الكارثية التي خلفتها السيول المفاجئة، والتي جرفت منازل ومركبات وأجبرت آلاف السكان على الفرار. ومن بين المفقودين عدد من الفتيات كنّ في مخيم "كامب ميستيك" المسيحي للشباب، والذي غمرته المياه بالكامل بعد أن فاض نهر غوادالوبي بشكل مفاجئ.

وتظهر الصور القادمة من المناطق المتضررة مشاهد مروعة، من بينها شاحنة ضخمة انغرست في جذع شجرة على ضفاف نهر جوادالوبي، في دلالة على قوة السيول التي اجتاحت المنطقة أمس السبت.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تتعرض فيه السلطات الفيدرالية لضغوط متزايدة من أجل تقديم استجابة فعالة وسريعة، بينما تواجه الولاية صعوبات كبيرة في جهود الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار.

وتعد هذه الفيضانات واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت تكساس في السنوات الأخيرة، حيث تسببت في دمار واسع النطاق وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه عن عشرات الآلاف من السكان، فيما أعلنت عدة مقاطعات حالة الطوارئ.