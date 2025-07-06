فيضانات تكساس.. ترامب يعلن مقاطعة كير منطقة كارثة كبرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقاطعة كير في ولاية تكساس "منطقة كارثة كبرى"، في ظل تصاعد تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت الولاية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل 59 شخصًا على الأقل وفقدان العشرات.

وقال ترامب، في تصريحات عاجلة نقلتها وسائل الإعلام، إن خفر السواحل الأمريكي أنقذ حتى الآن 850 شخصًا في مقاطعة كير، مؤكدًا أن "الكثيرين ما زالوا في عداد المفقودين"، ما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

من جانبها، أكدت سلطات ولاية تكساس أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية، مع الدفع بمزيد من فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، خاصة في محيط نهر جوادالوبي، الذي تسبب في فيضانات مفاجئة جرفت منازل ومخيمات للأطفال.

وتعد مقاطعة كير من أكثر المناطق تضررًا، خاصة بعد أن غمرت المياه مخيم "كامب ميستيك" المسيحي للفتيات، حيث ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن عدد من الفتيات المفقودات.

يأتي إعلان ترامب في إطار تفعيل المساعدات الفيدرالية العاجلة لدعم جهود السلطات المحلية، وسط انتقادات لبطء الاستجابة الاتحادية في الساعات الأولى من الكارثة.