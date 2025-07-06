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بابا الفاتيكان يعزي عائلات ضحايا فيضان تكساس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يعزي عائلات ضحايا فيضان تكساس

بابا الفاتكيان ليو الرابع عشر
بابا الفاتكيان ليو الرابع عشر
محمد عبد المعز

قدم بابا الفاتكيان ليو الرابع عشر ، اليوم الأحد التعازي لعائلات ضحايا فيضان تكساس، قائلا: إنه يصلى من أجلهم خاصة الأطفال الصغار الذين رحلوا كضحية للكوارث الطبيعية. 

وارتفع عدد الوفيات اليوم إلى 70 من الذين جرفتهم، وأغرقتهم مياه الفيضانات التي ضربت ولاية تكساس، التي تقع  جنوب الولايات المتحدة الأمريكية حسب إن بي سي نيوز الأمريكية. 

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، مرحلة مواجهة تغيُر المناخ التي تضرب الأرض بالوقت الراهن، والتي تسببت في هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار بفصل الصيف مما أدى لحدوث الفيضان المروع، وبلغ عدد الأطفال من الضحايا 21. 

بابا الفاتكيان التعازي لعائلات ضحايا فيضان تكساس يصلى من أجلهم الأطفال الصغار

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