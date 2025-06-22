بابا الفاتكيان: يجب وضع حد لمأساة الحرب قبل أن تتحول لهاوية لايمكن ردمها

دعا بابا الفاتكيان لاوون الرابع عشر اليوم الأحد أعضاء الأسرة الدولية لوضع حد لمأساة الحرب قبل أن تتحول لهاوية لايمكن ردمها مناشدا جميع قيادات،وزعماء الدول إلى التحلى بالمسؤولية الأخلاقية لمنع تفاقم الصراعات،والحروب.

وجاءت مناشدة بابا الفاتكيان من روما عقب إنخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الإسرائيلي الإيراني،ووجهت واشنطن ضربة عسكرية كبيرة لإيران على منشآتها النووية.

وحذر بابا الفاتكيان من خطورة تأثير الحروب في تاريخ الشعوب داعيا لإنقاذ الأطفال والنساء من معاناة تلك الحروب،وذكر بابا الفاتكيان معاناة الشعب الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية ضد فلسطين،ودعا لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط تحذيرات دولية من احتمالية حدوث مجاعة بقطاع غزة حسب رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين.