بعد ضرب المفاعلات النووية.. كم وصلت درجات الحرارة فى إيران

سجلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، درجة حرارة وصلت لـ 37 درجة، وذلك كما كان متوقعا بالأمس من شبكات الرصد الجوية، حيث لم تتأثر بقصف الولايات المتحدة الأمريكية لمحطات ومواقع نووية في أصفهان وفوردو.

وأكد المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، أن الضربة الأمريكية على المفاعلات النووية الإيرانية تمت بالفعل، واستهدفت مواقع شديدة الحساسية وهي: أصفهان، نطنز، وفوردو، باستخدام قاذفات الشبح B-2 وقنابل خارقة للتحصينات من طراز BU-57.

وأوضح فرج خلال مداخلة مع رشا مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الروايات حول نتائج الضربة متضاربة، حيث تنفي إيران أي تأثير ملموس، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن العملية حققت أهدافها العسكرية.

وأشار إلى أن انقطاع الإنترنت داخل إيران يمنع الحصول على صور موثقة من موقع الحدث، وهو ما يزيد من غموض الموقف، مضيفًا أن مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية أكدت عدم وقوع أي تسرب إشعاعي، وهو ما يبعث بعض الارتياح على المستوى الإقليمي.