وزير الخارجية الأمريكية: لايزال العرض ساري للمفاوضات أمام إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد، إن باب التفاوض لايزال ساري أمام الدولة الإيرانية ، لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت دعوة وزير الخارجية الأمريكي ، لإحياء التفاوض مع الجانب الإيراني، عقب القضاء على البرنامج النووي الإيراني بضربة مفاجئة بالقاذفات النووية الأمريكية بي52 ، على المنشآت النووية الإيرانية نطنز وأصفهان وفوردو.

وكانت الإدارة الإيرانية منفتحة على التفاوض بالأمس السبت ، مع الجانب الأمريكي عبر الوساطة التركية وسط ترتيب لقاء يجمع الرئيس الإيراني بزشكيان، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أراضي الدولة التركية، وتغيرت الآراء بالداخل الإيراني عقب الضربة الأمريكية.

وقال الرئيس الإيراني اليوم، إن أمريكا هي من تقف وراء الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد طهران، وتدرس الدولة الإيرانية خيارات الرد على الهجوم الأمريكي.