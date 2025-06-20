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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روبيو لنظيره الفرنسي: جاهزون للاتصال المباشر مع إيران في أي وقت

روبيو
روبيو
البهى عمرو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده جاهزة جاهزون للاتصال المباشر مع إيران في أي وقت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أنه تم اعتقال 35 شخصًا خلال الأيام الماضية في محافظة همدان ومدينة مسجد سليمان بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في وقت سابق ، بأن السلطات اعتقلت 16 شخصا من العملاء المرتبطين بدولة الاحتلال في محافظة لرستان الإيرانية.

وأمس الخميس، أعلنت قيادة قوى الأمن غرب محافظة طهران، اعتقال 24 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، إضافة إلى إسقاط 16 طائرة مسيّرة صغيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت القيادة، في بيان لها، إن هذه العملية تمت بعد رصد دقيق ومتابعة أمنية على مدار الساعة، بالتعاون مع المواطنين والتقارير الاستخبارية.

وأضافت: "المعتقلون متهمون بالتجسس الإلكتروني والميداني، ومحاولة بث الشائعات، وتضليل الرأي العام، وتشويه صورة النظام في الفضاء الحقيقي والافتراضي، وتم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضًا من رصد واستهداف 16 طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي، كانت تحاول تنفيذ مهمات استطلاعية، حيث جرى تدميرها بنجاح من قبل القوات المنتشرة في المنطقة.

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