أخبار التوك شو| أبرز تعديلات قانون الإيجار.. حرب إيران وإسرائيل تربك أسواق الطاقة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:آثار دمار واسع في حيفا جراء الصواريخ الإيرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بوجود أثار دمار واسع في حيفا جراء الصواريخ الإيرانية.





ياسمين عز: محدش افتكر عيد الأب شاطرين نقول هات فلوس بس

علقت الإعلامية ياسمين عز على عيد الأب، قائلة: "محدش افتكر عيد الأب ولا حد احتفل بيه وقال له كل سنة وانت طيب يا بابا"، متابعة:" شاطرين بس نقول لـ بابا هات فلوس".





ياسمين عز عن علاقة لاعب برشلونة بصديقته: طمعانة فيك وعاوزة شقة في التجمع

تحدثت الإعلامية ياسمين عز، عن لاعب برشلونة لامين يامال، قائلة: “نزل صورته مع صديقته التي تكبره ب13 عاما، ومن يومها الدنيا قامت وبينتقدوه بألفاظ عيب تتقال”.





الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة الجديد للإيجار القديم تضمن زيادة مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم إلى 7 سنوات، بعدما كانت 5 سنوات.



إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ.. والإصابات في ارتفاع مستمر

قالت دانا أبو شمسية، مرسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه في تطور خطير على صعيد التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، شهدت الساعات الأخيرة إطلاق دفعات من الصواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه مدن إسرائيلية، في أعقاب الضربة الأمريكية لمواقع نووية إيرانية.





وزير الخارجية الإيراني: ليس من المناسب مطالبتنا بالعودة إلى الدبلوماسية

دعا وزير الخارجية الإيراني، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إدانة الهجوم على المنشآت النووية.

تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يربك أسواق الطاقة.. تفاصيل

حذر الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن استمرار التوتر في المنطقة سينعكس بشكل مباشر وسريع على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.قطر تدعو إلى وقف الأعمال العسكرية بالمنطقة والعودة للمفاوضات الدبلوماسية

دعت قطر إلى وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والمسارات الدبلوماسية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



كارثة تهدد الخليج.. سمير فرج يحذر من احتمالية استهداف مفاعل بوشهر النووي

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة نفذت بالفعل ضربة جوية دقيقة ضد مواقع نووية إيرانية بالغة الحساسية، شملت منشآت في نطنز وأصفهان وفوردو، مستخدمة قاذفات شبحية من طراز B-2، مزودة بقنابل خارقة للتحصينات من نوع BU-57.