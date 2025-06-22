كارثة تهدد الخليج.. سمير فرج يحذر من احتمالية استهداف مفاعل بوشهر النووي

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة نفذت بالفعل ضربة جوية دقيقة ضد مواقع نووية إيرانية بالغة الحساسية، شملت منشآت في نطنز وأصفهان وفوردو، مستخدمة قاذفات شبحية من طراز B-2، مزودة بقنابل خارقة للتحصينات من نوع BU-57.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مفاعل بوشهر النووي يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة لإيران والدول الكبرى، نظرًا لوجود خبراء روس داخله، محذرًا من أن أي استهداف له قد يؤدي إلى كارثة بيئية تهدد الخليج العربي بأكمله، خاصة أن معظم دوله تعتمد على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي للمياه.

وشدد اللواء سمير فرج على أن الخيار السلمي لا يزال قائمًا، رغم حدة التصعيد.

وأضاف أن الضربة الأمريكية كانت محدودة ومدروسة وليست إعلانًا مباشرًا للحرب، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تحركات دبلوماسية قد تسهم في احتواء الموقف خلال الفترة المقبلة.