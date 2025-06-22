بعد استهداف منشآت نووية في إيران.. الرقابة النووية تؤكد: مصر بعيدة عن أي تأثير

تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنه في ضوء ما حدث فجر اليوم من استهداف لمنشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم في دولة إيران فإن جمهورية مصر العربية بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة لهذه التطورات، وتطمئن المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها، كما تؤكد الهيئة أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:

- المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

- متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.