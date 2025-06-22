وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربة قاضية على إيران وبرنامجها النووي

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الأحد خلال اجتماع في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بإن واشنطن وجهت ضربة قاضية على إيران،وبرنامجها النووي.

وذلك خلال خطة أمريكية دقيقة استمرت لشهور من التخطيط قبل تنفيذ الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث نطنز وأصفهان وفوردو،وأشاد هيجسيث بالهجوم الأمريكي الدقيق الذي شمل تنسيقا بحريا وجويا أمريكيا قبل تنفيذ الضربة،وحذر هيجسيث إيران من عواقب الرد الحاسم الأمريكي حالة مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.

في إتجاه آخر يدور الحديث داخل طهران عن دراسة الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي باستهداف مفاعل ديمونة الإسرائيلي حسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقابل استهداف المنشآت النووية الإيرانية مع دراسة إغلاق مضيق هرمز خلال تصاعد وتيرة التوتر بالشرق الأوسط،وتجاهل تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استهداف المنشآت النووية الإيرانية السلمية وسافر وزير الخارجية الإيراني للقاء الرئيس الروسي غدا.