أكد وزير الدفاع الأمريكي، أنه يتم العمل على زيادة موازنة وزارة الدفاع بالعمل مع وزارة الأمن الداخلي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "سنفعل كل ما بوسعنا للدفاع عن بلدنا".

وأضاف: "نستعيد قدرات التصنيع العسكري لدينا بشكل سريع".

وتابع: "نتعهد بتوفير 26 مليار دولارلتعزيز القدرات النووية".

وفي وقت سابق، أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسِث بنشر "قدرات عسكرية إضافية" في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجود والدفاع عن القوات الأمريكية وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

ولم يوضح هيجسِث طبيعة هذه القدرات، لكنه أشار إلى أن الهدف الأساسي هو "حماية قواتنا وتعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة"، عبر توجيهات مباشرة لزيادة قدرات قيادة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ودعم الخيارات العسكرية حال تهديد المصالح الأمريكية، وفقا لـ رويترز.

