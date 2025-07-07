الجيش الإسرائيلي يقبض على أعضاء خلية مدعومة من إيران

قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه ألقى القبض على أعضاء خلية مدعومة من إيران في جنوب سوريا، وهي ثاني عملية من نوعها يعلن عنها خلال الأسبوع الماضي.

منذ مابعد الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية بشكل أساسي على مواقع عسكرية ونفذت غارات برية عبر الحدود.

وفي بيان، قال الجيش إن القوات "أكملت عملية ليلية للقبض على خلية يديرها فيلق القدس الإيراني في منطقة تل كودنا بجنوب سوريا".

بعد فيلق القدس الذراع العملياتي الخارجي للحرس الثوري الإيراني. خاضت إسرائيل حربًا غير مسبوقة استمرت 12 يومًا ضد عدوها اللدود إيران الشهر الماضي.

وأضاف البيان: "للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي... أكملت القوات عملية ليلية مستهدفة واعتقلت العديد من العناصر الذين شكلوا تهديدًا في المنطقة".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية داهمت في وقت مبكر من يوم الاثنين قرية في ريف القنيطرة جنوب سوريا و"نفذت عمليات تفتيش استهدفت عدة منازل انتهت باعتقال شقيقين".

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن قواته ألقت القبض على أعضاء "خلية " مدعومة من إيران في جنوب سوريا واستولت على أسلحة.

منذ سقوط الأسد، نفذت إسرائيل ضربات في سوريا تهدف إلى حرمان الإدارة المؤقتة من الأصول العسكرية.