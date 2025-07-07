رئيس الأوروجواي يشيد بدور مصر في تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

أشاد رئيس جمهورية الأوروجواي ياماندو أورسي، بدور مصر في تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النسخة الـ17 لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

وأعرب الجانبان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الثنائية بين مصر والأوروجواي منذ عام 1932، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية مواصلة العمل على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل مدبولي، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس جمهورية الأوروجواي، مُشيراً إلى أهمية العمل على زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين لإعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء، الجهود المصرية المبذولة في قطاع غزة، وكذا الاتصالات الحثيثة التي يقوم بها رئيس الجمهورية للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأعرب الجانبان عن التطلع لتعزيز أواصر التعاون المشترك والتبادل التجاري الثنائي في مختلف المجالات، خاصةً في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، وذلك لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرة في هذه المجالات، وكذلك السعي لزيادة التبادل التجاري مع الأوروجواي في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية، وتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى، مثل الثروة السمكية، السياحة، النفط والغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر.