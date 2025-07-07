ليزا لاك نيلسون لعمرو أديب : مها الصغير اعتذرت وتعلمت الدرس جيدا

قالت ليزا لاك نيلسون الفنانة الدنماركية صاحبة اللوحات التي أعلنت مها الصغير أنها لوحاتها، إن الرسالة الأساسية من لوحتها تؤكد أنها ستطير ولن تستسلم .

وأشارت نيلسون إلى أن الواقعة أثارت دهشة كل من استمع إليها، موضحة أنها حتى الآن لم تحسم قرارها بشأن اتخاذ أي إجراء قانوني.

وتابعت نيلسون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية على قناة أم بى سى مصر قائلة: مها الصغير عليها أن تعتذر أيضا للفنانين الآخرين المتضررين، فالأمر لا يخصني وحدي" .

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "كلما حكيت ما حدث لأي شخص، يتعجب ويقول إن هذا أمر غريب مشيرة إلى أنها رغم كل ما حدث، تتمنى زيارة مصر يوما ما.

وأكدت نيلسون أنها تلقت بالفعل اعتذارا من مها الصغير والإعلامية منى الشاذلي بعد انتشار الواقعة مؤكدة أنها تعلمت الدرس جيدا .