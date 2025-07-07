سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

علق الإعلامى عمرو أديب على اتهام فنانة دنماركية، للإعلامية المصرية "مها الصغير" طليقة الفنان أحمد السقا، بالاستيلاء على لوحة فنية لها، ونسبتها إلى نفسها من دون وجه حق، قائلا: دى سرقة علنية غبية ولا يمكن السكوت عنها والمصريين مش حرامية وإحنا بنبدع من 7 الاف سنة.

وتابع أديب خلال برنامج الحكاية على ام بى سى مصر قائلا : اللى عملته مها الصغير لا يجب تبريره ولازم يبقى فى عقاب لأنها خدت مجهود حد تانى ونحن تعتذر للعالم ولن نسكت عما حدث.

وبدأت الحكاية بمنشور عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك» بتاريخ 12 يونيو الماضي، ذكرت فيه الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، أنها تلقت رسالة من شخص يقول إن مها الصغير تدّعي أنها هي من رسمت لوحة المرأة التي على ذراعيها طيور، لذلك تسائلت الفنانة الدنماركية عما إذا كان لديها من ضمن أصدقائها البالغ عددهم 924 شخصًا، «يفهم القليل من اللغة العربية» كي يخبرها بما تقوله السيدة عن لوحتها، محددة دقيقة معينة من مقطع فيديو لحلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» المثيرة للجدل.

وكتبت ليزا: «من الرائع حقًا أن ترى عملك يُعرض على شاشة كبيرة ضمن برنامج تلفزيوني شهير في مصر، بلد يبلغ عدد سكانه 140 مليون نسمة، وسيكون الأمر أروع لو تم ذكر اسمك فعليًا! لكن مها الصغير، وهي مؤثرة مشهورة ومقدمة برامج ومصممة، نسيت أن تفعل هذا، وبدلاً من ذلك، ادّعت أنها هي من رسمت اللوحة «صنعتُ لنفسي أجنحة» التي أنجزتها أنا في عام 2019– إلى جانب أعمال لثلاثة فنانين آخرين– وذلك خلال ظهورها في برنامج منى الشاذلي».