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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من الفنانة الدينماركية بعد منشور مني الشاذلي ..ماذا طلبت منها ؟

أول تعليق من الفنانة الدينماركية بعد منشور مني الشاذلي ..ماذا طلبت منها ؟
أول تعليق من الفنانة الدينماركية بعد منشور مني الشاذلي ..ماذا طلبت منها ؟
علا محمد

شاركت الفنانة التشكيلية الدنماركية "ليزا لاش نيلسون"منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وجهت فيه رسالة شكر للإعلامية مني الشاذلي بعد المنشور الذي نشرته للوحتها الفنية أوضحت فيه أنها هي المالكة الأصلية للوحة وليس للإعلامية مها الصغير .

وكتبت ليزا :"بصراحة، لم أكن مستعدة أبدًا لهذا الكم من ردود الفعل التي تلقيتها بعد المنشور الذي نشرته بالأمس بشأن مها الصغير، والتي ادّعت زورًا أنها صاحبة لوحتي الفنية وأعمال ثلاث فنانات أخريات @carowendelinart و@seaty (عذرًا، لا أعرف اسم الفنانة الثالثة).
أكثر ما أدهشني هو كمّ الرسائل والدعم والتعليقات التي وصلتني من مصريين يعتذرون بالنيابة عن بلدهم، وهذا أمر رائع للغاية ".


وأضافت :"وأود أن أؤكد للجميع أنني لم أظن يومًا أن تصرفات مها تعكس بأي شكل سلوك أو قيم الشعب المصري.


شكرًا جزيلًا لكل من أرسل لي كلمات طيبة ورسائل مباشرة... أعتذر لعدم قدرتي على الرد على الجميع، فقد استقبلت الآلاف منها".

وأكملت :"كما تواصل معي عدد من الصحفيين المصريين لإجراء مقابلات، إضافة إلى بعض المحامين الذين أبدوا استعدادهم لرفع دعوى... لكنني لم أحسم قراري بعد بشأن الخطوة التالية".

وأوضحت :"مقدمة البرنامج التلفزيوني @monaelshazly.official قدمت اعتذارًا علنيًا عبر صفحتها على فيسبوك وإنستجرام".

ووجهت رسالة للشاذلي :"شكرًا لكِ يا منى على هذه الخطوة!
هل يمكن أن يشمل هذا الاعتذار أيضًا الفنانات الثلاث الأخريات؟".


وختمت :"أما المقاطع المصورة من الحلقة التلفزيونية، فقد تم حذفها من يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي (وأنا أحتفظ بنسخ مصورة منها).


شكرًا للجميع على هذا الدعم الكبير.
لم أخسر شيئًا شخصيًا، لكنني أرى أن ما حدث يحمل رسالة مهمة.
فأن تكون فنانًا ليس أمرًا سهلًا دائمًا، ونحن نعتمد على الإنترنت لعرض أعمالنا... لذلك لا ينبغي لأحد أن يستغل هذا لصالحه".

الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون منشور رسالة أعلامية مني الشاذلي نشرته

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