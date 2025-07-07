قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس .. ترقبوها هنا قريباً
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
برشلونة يرفض الاستسلام في سباق ضم نجم ليفربول
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025
سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان
الشاباك الإسرائيلي يفتح تحقيقا ضد 25 شبكة تجسس لصالح إيران
كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته
القضاء الإداري تُلزم نقابة المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش
وزير الري: حماية الشواطئ أولوية لمصر.. ومشروعاتنا تستخدم حلولًا طبيعية منخفضة التكلفة
لبحث التعاون.. مدبولي يلتقي رئيس الأوروجواي علي هامش قمة بريكس
الصحة: إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب في الجيزة وسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مها الصغير في مأزق أمام فنانة دنماركية بسبب لوحة.. ومنى الشاذلي تعلق

مها الصغير في مأزق أمام فنانة دنماركية بسبب لوحة.. ومنى الشاذلي تعلق
مها الصغير في مأزق أمام فنانة دنماركية بسبب لوحة.. ومنى الشاذلي تعلق
ولاء خنيزي

في واقعة أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، أطلقت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون استغاثة علنية بعد ظهور إحدى لوحاتها الفنية في برنامج تلفزيوني مصري، منسوبة للإعلامية والمصممة المصرية مها الصغير، دون أي إشارة إلى مصدرها أو اسم الفنانة الأصلية.

ظهور اللوحة في برنامج "معكم منى الشاذلي"

خلال استضافة الإعلامية منى الشاذلي لـ"مها الصغير" في برنامجها الحواري الشهير "معكم"، تحدثت الأخيرة عن شغفها بالفن التشكيلي، وقدمت عددًا من اللوحات التي قالت إنها من أعمالها الخاصة، ومن بين هذه الأعمال، لفتت لوحة لامرأة بشعر مضفّر ومكبّلة بالقيود الانتباه، حيث علّقت مها بأنها تعبّر عن مشاعر نساء كثيرات يعشن مقيدات، ويسعين للتعبير عن ذواتهن بحرية.

ليزا لاش نيلسون: "هذا عملي وليس من حق أحد نسبه لنفسه"

عقب عرض الحلقة، تفاجأت الفنانة ليزا نيلسون بانتشار لوحتها على الشاشات العربية منسوبة لغيرها، لتخرج بمنشور مطوّل على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، قالت فيه: "من الرائع أن ترى عملك يُعرض في برنامج تلفزيوني يُبث في بلد كبير كمصر، لكن كان سيكون أروع لو ذُكر اسمي، بدلاً من أن تدّعي مها الصغير أن العمل من رسمها".

وأضافت أن اللوحة التي نُسبت لمها الصغير هي "صنعتُ لنفسي بعض الأجنحة"، والتي رسمتها نيلسون عام 2019، مشيرة إلى أن مها الصغير لم تكتفِ بتقليد الفكرة، بل استخدمت صورة اللوحة الأصلية نفسها وادعت ملكيتها.

اتهام مباشر بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

وصفت نيلسون ما حدث بأنه ليس مجرد تقليد، بل "استيلاء مباشر على الملكية الفكرية"، مؤكدة أن ما قامت به مها الصغير يعد جريمة وفقًا للقانون المصري والدولي، بل ويتعارض مع اتفاقية "برن" لحماية الحقوق الأدبية والفنية.

محاولات للتواصل

أشارت الفنانة الدنماركية إلى أنها حاولت التواصل مع مها الصغير والقناة المعنية، لكن لم تتلق أي رد، مضيفة: "إذا كانت تحب عملي فعلاً، كان يمكنها ببساطة أن تطلب إذنًا لاستخدامه، كما فعلت الكاتبة بوبي سبارو عندما طلبت استخدام اللوحة كغلاف لكتابها".

رسالة نيلسون: الفن إبداع لا يُسرق

اختتمت نيلسون رسالتها بمناشدة قوية قائلة: "ليس من الجيد أن تأخذ عمل الآخرين الذين بذلوا جهدًا ووقتًا لإبداعه، وتستخدمه لكسب شهرة أو مال دون حتى الإشارة إلى صاحبه الأصلي. هذا انتهاك ليس فقط للقانون، بل لأرواح الفنانين التي تُسكب في أعمالهم".

تعليق منى الشاذلي

ردّت الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون". وأضافت: "نُكنّ كل الاحترام للمبدعين الحقيقيين، ونُقدّر الأعمال الأصلية في مختلف المجالات".

مها الصغير فنانة دنماركية منى الشاذلي ليزا لاش نيلسون الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

ترشيحاتنا

نظير عياد

أفنى حياته في خدمة الإسلام.. نظير عياد ينعى مفتي سنغافورة الأسبق

تسوية الصفوف فى الصلاة

كيف تتم المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي؟.. الإفتاء تجيب

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يبحث مع وفد "اتحاد بشبابها" إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"

بالصور

أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

تويوتا
تويوتا
تويوتا

سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

نشرة المرأة والمنوعات.. من حظك اليوم لروتينك الجمالي وأيهما أفضل لإنقاص الوزن الأرز أم الخبز

اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء ..صور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء

فيديو

ارملة شيكا

كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد