النادي الأهلي يقترب من ضم لاعب وخسارة لاعب آخر.. من هما؟

يُواصل النادي الأهلي، تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف تعزيز صفوف القلعة الحمراء بالعديد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية، وفي ظل طموحات الإدارة الفنية بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، تسعى القلعة الحمراء لإبرام صفقات استراتيجية تُضيف المزيد من العناصر والخبرات الجيدة إلى قائمة الفريق، وبين تدعيم الخط الدفاعي والبحث عن مهاجم هدّاف، يتحرك الأهلي بخطوات مدروسة للحفاظ على مكانته المرموقة ومواصلة رحلة البطولات.

ياسين مرعي لتدعيم خط الدفاع

يضع مسؤولو النادي الأهلي اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو، بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة، ضمن خطة النادي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقد توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع نظيرتها في فاركو لإتمام الصفقة، استجابةً لرغبة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو الذي شدد على أهمية ضم مدافع جديد لدعم تشكيلته الأساسية.

عقبات تهدد انضمام المهاجم مصطفى محمد

في المقابل، تصطدم مفاوضات القلعة الحمراء مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، بعدة عقبات قد تُفضي إلى فشل الصفقة، وعلى رأس هذه العقبات، المغالاة المالية من جانب النادي الفرنسي، بالإضافة إلى تردد اللاعب نفسه في العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي.

التحفظ على الانتقال للشياطين الحمر

وأفاد مصدر داخل النادي الأهلي أن مصطفى محمد أبدى تحفظًا على خطوة الانضمام إلى الفريق الأحمر، خاصةً في ظل تخوفه من ردود فعل جماهير نادي الزمالك، التي قد ترى في انتقاله "خيانة"، أسوةً بما واجهه بعض اللاعبين السابقين مثل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور عند انتقالهما من الزمالك إلى الأهلي.

البديل المحتمل: أسد الحملاوي

ونظرًا لتعقيد صفقة مصطفى محمد، بدأ مسؤولو الأهلي في توجيه أنظارهم نحو التعاقد مع مهاجم بديل، يكون قادرًا على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، وتشير المصادر إلى أن الأقرب في الوقت الراهن هو المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب نادي شلاسيك البولندي، والذي سيتم تسجيله كلاعب محلي وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسام ابو علي

يأتي تحرك النادي الأهلي والرغبة في التعاقد مع مهاجم جديد في ظل احتمالية رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما تلقى عدة عروض من أندية أوروبية وخليجية، بالإضافة إلى عرض من الولايات المتحدة الأمريكية.