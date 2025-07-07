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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى عن انتقال مصطفى محمد للأهلي: أي حاجة تحصل في الزمن ده

مصطفي محمد
مصطفي محمد
يمنى عبد الظاهر

كشف طارق يحيى نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، عن توقعه بشأن انتقال مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير أنباء إلى أن وسام أبوعلي لاعب الأهلي، يضغط من أجل الرحيل عن النادي، فيما يبحث النادي الأهلي عن بديل يعوض رحيل اللاعب الدولي الفلسطيني، وارتبط اسم مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق، بالنادي.

وقال يحيى خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: “ممكن مصطفى محمد ينتقل للأهلي؟ والله ما استبعدش أي حاجة تحصل في الزمن ده”.

وتابع: “قعدنا نقول على زيزو (انتقاله للأهلي) مش رسمي، لحد ما بقى رسمي فهمي نظمي.. الفكرة بتعتمد على عقلية اللاعب والمقابل المادي والإغراءات والنادي اللي هينتقل ليه”.

طارق يحيى الزمالك نجم نانت الفرنسي وسام أبوعلي مصطفى محمد

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