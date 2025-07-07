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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الريان القطري رفع عرضه لـ8.5 مليون دولار.. وهذه مطالب الأهلي

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عرض الريان القطري وصل لـ8.5 مليون دولار لشراء عقد وسام أبوعلي مهاجم الأهلي، ولازال هناك تصميم لدى مسئولي القلعة الحمراء في الحصول على 10 مليون دولار بخلاف الإضافات الآخرى، والذي يُقدره مسئولي الأهلي بـ 2 مليون دولار امتيازات آخرى يحصل عليها النادي ليكون إجمالي الصفقة 12 مليون دولار.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: نادي الريان لم يرد بشكل رسمي على مطالب النادي الأهلي، ولم يحدث أي مفاوضات اليوم، لو وافقت إدارة النادي القطري على مطالب الأهلي سيكون مكسب كبير.

وأضاف: الأهلي تعاقد مع وسام أبوعلي من سيريوس السويدي بمبلغ أقل من مليوني دولار، وفي حالة بيعه بالمبالغ المطلوبة من الأهلي سيكون النادي قد حقق مكاسب كبيرة للغاية.

وأكمل: إدارة الأهلي تدير ملف وسام أبوعلي بشكل احترافي، وتم تقدير سعر اللاعب بعشرة مليون دولار.

وأوضح: الأهلي يتفاوض مع مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق رسمي.

وتابع: الأهلي لم يتفاوض مع أسد الحملاوي، واللاعب كان موجود في الترشيحات فقط، لكن النادي لم يقدم أي عروض رسمية للتعاقد معه.

وسام أبوعلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة الريان القطرى

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