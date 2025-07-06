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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يشيد بمصطفى محمد: ابن الزمالك

مصطفي محمد
مصطفي محمد
علا محمد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بنجم نادي الزمالك مصطفى محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"مصطفى محمد رفضهم مرة واتنين وتلاته وأربعه، وعشرة ، ورغم كده لسه بيحاولوا معاه! 
لأنه ببساطة "ابن الزمالك"... وده أصيل ".


وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،رسالة للنجم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك عقب اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

شارك الحساب الرسمي للفيفا عبر منصة إكس  صورة للنجم شيكابالا رفقة رباعي عربي يتكون من: (حسام غالي- العراقي يونس محمود- السعودي محمد نور- الليبي طارق التائب).

وعلق الحساب: "الشوارع لن تنسى محمود عبد الرازق شيكابالا".


علق الإعلامي مجدي عبد الغني على رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني:" فرحان إن شيكابالا اعتزل".

وكان قد أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن قرار اعتزال شيكابالا كان مفاجئاً، مشددا على أنه كان يتمنى استمراره موسم على الأقل في الملاعب.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أشعر بأن شيكابالا سيستمر لمدة موسم آخر والقرار كان صادما للغاية فهو لاعب أسطورة كروية مصرية".

عمرو الدردير الزمالك مصطفى محمد فيفا محمود عبد الرازق شيكابالا

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