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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير مرتضى منصور: قبل مباراة الزمالك ومازيمبي ميتشو قال للاعبين في المحاضرة إنه مريض جدًا وممكن يموت

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات أمير مرتضى منصور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب أمير مرتضى منصور:
قبل مباراة الزمالك ومازيمبي اللي انتهت بخسارتنا 3-0، ميتشو قال للاعبين في المحاضرة إنه مريض جدًا وممكن يموت، وده أثر نفسيًا عليهم.

واضاف :"أنا ماكنتش مع البعثة وقتها، ولما شفت اللاعيبة منزّلين دعم ومساندة، كلمت أحدهم ولقـيته بيعيط وبيقولي "ميتشو تعبان".

وختم :"اتواصلت مع ميتشو، ففاجئني إن دي كانت حركة منه لتحفيز الفريق، ووقتها قررنا توجيه الشكر له بعد المباراة".

وكان قد كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي انبي بشأن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك.


وقال أيمن الشريعي : "
عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك ما زال يشغل منصب المدير الرياضي في إنبي بجانب عمله الجديد في الزمالك بناءً على رغبته الشخصية".


وكان قد أشاد ماجد نجاتي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الأسبق، بقرار نادي الزمالك تعيين عبد الناصر محمد مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الاختيار موفق بالنظر إلى خبراته السابقة في المنصب ذاته داخل نادي إنبي.

الإعلامي أحمد عبد الباسط أمير مرتضى منصور الزمالك مازيمبي مدير الكرة

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