ماجد نجاتي يشيد بتعيين عبد الناصر محمد مديرًا للكرة في الزمالك

أشاد ماجد نجاتي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الأسبق، بقرار نادي الزمالك تعيين عبد الناصر محمد مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الاختيار موفق بالنظر إلى خبراته السابقة في المنصب ذاته داخل نادي إنبي.

وكتب نجاتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":“اختيار موفق من إدارة نادي الزمالك للكابتن عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة للفريق الأول، وأنا أؤكد ذلك ليس لمجرد معرفتي الشخصية به، ولكن من خلال تعاملي معه عن قرب أثناء توليه نفس المنصب في نادي إنبي لسنوات طويلة، حقق خلالها النادي نجاحات كبيرة، وكان له دور بارز في تحقيقها بجده وإخلاصه.”

وأضاف:“عبد الناصر محمد زملكاوي جدًا، يتمتع بشخصية قوية ومتزنة وهادئة، ويعلم جيدًا اختصاصات وواجبات المنصب الذي يتولاه، كما يمتلك من الخبرات والقدرات ما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة، ويؤهله عن جدارة لتولي إدارة الكرة في نادٍ كبير وعريق مثل الزمالك.”