بقيادة فيريرا.. الزمالك يعلن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول

الزمالك يعلن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول بقيادة يانيك فيريرا.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، عن التشكيل الكامل للجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهازين الفني والإداري كالتالي:

عبد الناصر محمد: مدير الكرة

يانيك فيريرا (بلجيكي): مدير فني

بيير باهرلي (فرنسي): مدرب مساعد

حازم إمام: مدرب مساعد

چوجوسلاف لازيتش (بلجيكي): مدرب حراس المرمى

راؤول لوبيز (إسباني): مدرب أحمال

چوليان لاچوكس (فرنسي): محلل أداء

ماريو تومليانوفيتش (كرواتي): مخطط أحمال

محمد حسن "تيتو": مدير إداري

منتصر السيد: إداري

عبد الله حسين: إداري

محمد عبد الرحيم: إداري

ويأمل مسؤولو الزمالك أن يُحدث الجهاز الجديد نقلة نوعية في أداء الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، ولتحقيق طموحات الجماهير البيضاء محليًا وقاريًا.