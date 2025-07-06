نجم الزمالك السابق يتحفظ على الإساءة للأهلي في فيديو تقديم فيريرا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات طارق يحيي نجم الزمالك السابق ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال طارق يحيى: "متحفظ على الإساءة للأهلي في فيديو تقديم فيريرا".

وأكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، يشبه جوزيه جوميز مدرب الأبيض السابق.

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنماج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل بيانيك فيريرا وشبابه وانه على دراية بالمنطقة العربية، وأعتقد أن ذلك سيكون فارقا مع الأبيض.

وأضاف يحيى: يانيك فيريرا يشبه جوزيه جوميز حتى نفس الظروف التي تولى فيها جوميز تدريب الزمالك وحقق بطولات مع الأبيض، واتمنى ان يحقق الطفرة الذي حققها جوزيه جوميز مع الزمالك ويحصل على بطولات مع الزمالك .