طارق يحيى: فيريرا يشبه جوزيه جوميز..ومتفائل بشبابه في الزمالك

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، يشبه جوزيه جوميز مدرب الأبيض السابق.

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنماج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل بيانيك فيريرا وشبابه وانه على دراية بالمنطقة العربية، وأعتقد أن ذلك سيكون فارقا مع الأبيض.

وأضاف يحيى: يانيك فيريرا يشبه جوزيه جوميز حتى نفس الظروف التي تولى فيها جوميز تدريب الزمالك وحقق بطولات مع الأبيض، واتمنى ان يحقق الطفرة الذي حققها جوزيه جوميز مع الزمالك ويحصل على بطولات مع الزمالك

وأستطرد: هناك حراك كبير في الزمالك واتمنى ان تكون لصالح الزمالك وان تستمر وما يهمني هو نادي الزمالك، والأمور في الفترة الماضية كانت صعبة على نادي الزمالك ومع ذلك الزمالك حصل على بطولتين

وتابع: شيكابالا من الللاعبين اللي عاصرتهم من وهو ناشئ وهو لاعب مختلف منذ ان كان ناشئ وكان بيعدي من فرقة كاملة، وكنا كلاعبين قدامى بنحب نتفرج على شيكابالا في مباريات الناشئين، وشيكابالا لاعب ممتع وكواليتي مختلف عن باقي لاعبي الدوري الممتاز

وأختتم طارق يحي تصريحاته قائلا: أتمنى التوفيق لشيكابالا في الفترة المقبلة، وخطوته المنتظرة عقب الاعتزال.