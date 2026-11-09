الصندوق العربي للمعونة الفنية ينفذ 8 برامج تدريبية طبية في أوغندا

نفذ الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الرابطة الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي والجمعية الأوغندية للجهاز الهضمي، برنامجًا تدريبيًا طبيًا متخصصًا بجمهورية أوغندا، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، في إطار جهوده لتعزيز التعاون العربي الإفريقي في المجال الطبي ودعم تطوير النظم الصحية بالقارة الإفريقية.

تضمن البرنامج تنفيذ 8 دورات تدريبية متخصصة بمشاركة 70 طبيبًا أوغنديًا من مختلف المحافظات، إلى جانب إجراء تدخلات علاجية باستخدام المناظير لعدد من الحالات الحرجة، فضلًا عن مشاركة خبراء الصندوق في فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الأوغندية للجهاز الهضمي.

وقال السفير بدر الدين علي محمد الجعيفري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، إنه خلال حفل اختتام البرنامج، ألقت الوزير المفوض شيرين عادل إمام، ممثلة الصندوق، كلمة نقلت خلالها تحيات وتمنيات الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للمشاركين.

تعزيز قدرات الكوادر الطبية

وأكدت ممثلة الصندوق أهمية التعاون العربي الإفريقي في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية، مشددة على حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع المؤسسات والجمعيات الطبية الإفريقية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتطوير المهارات المهنية ودعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها في القارة الإفريقية.

ويستهدف البرنامج تطوير المهارات العلمية والعملية للكوادر الطبية الأوغندية، ونقل أحدث الخبرات والتقنيات في مجالات تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي، من خلال التدريب النظري والتطبيقي على الكشف المبكر عن أورام البنكرياس والجهاز المراري والكبد والقولون والمستقيم، باستخدام تقنيات المناظير وأجهزة الفحص الحديثة.

وتضمن البرنامج إجراء تدخلات طبية وعلاجية باستخدام المناظير لعدد من المرضى، لا سيما الحالات الحرجة وغير القادرين، بما يسهم في دعم القطاع الصحي المحلي وتخفيف معاناة المرضى.

وشارك خبراء الصندوق في إلقاء محاضرات علمية متخصصة ضمن المؤتمر السنوي للجمعية الأوغندية للجهاز الهضمي، تناولت أحدث المستجدات والتطورات في تشخيص وعلاج أمراض وسرطانات الجهاز الهضمي، بما يعزز تبادل الخبرات العلمية والطبية بين المتخصصين.