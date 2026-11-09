محافظ المنيا يتابع محطة معالجة الصرف الصحي بقفادة بتكلفة 844 مليون جنيه

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية قفادة بمركز مغاغة، المقامة بتكلفة تقديرية تبلغ 844 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تستهدف خدمة نحو 180 ألف نسمة بـ9 قرى، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالبنية التحتية بالقرى المستفيدة.

وتفقد المحافظ مكونات المحطة المقامة على مساحة 18 فدانًا، بطاقة تصميمية تتراوح بين 20 و40 ألف متر مكعب يوميًا، واستمع إلى شرح المهندس هاني صالح، مسؤول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول الموقف التنفيذي، حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية والتوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية 95% وجارٍ استكمال التشطيبات وأعمال الموقع العام، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي. وتخدم المحطة قرى الشيخ زياد، ومنشأة لملوم، والعباسية، وبني خلف، وعباد شارونة، وإشنين، وقفادة، وطنبدي، وأبا البلد.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة تكثيف العمل خلال المرحلة المتبقية، وسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية وربط الشبكات، وإزالة أي معوقات بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز مغاغة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمركز، ويحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لنحو 180 ألف مواطن.

وخلال الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة، لمناقشة الموقف التنفيذي وآليات تسريع استكمال المشروع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية والتدخل الفوري لمعالجة أي تحديات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

رافق المحافظ النواب حسين غيته، وحمادة حلبي، ومحمود عبد الحفيظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورضا مصطفى رئيس مركز ومدينة مغاغة، والمهندس هاني صالح مسؤول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف المغربي مدير مشروعات شركة حسن علام للإنشاءات، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

