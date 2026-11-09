تطعيم 1.5 مليون طفل خلال الحملة القومية ضد الحصبة في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تطعيم مليون و511 ألفًا و769 طفلًا ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، التى اطلقتها وزارة الصحة والسكان 25 أكتوبر الماضى في إطار الجهود المكثفة للفرق الطبية وانتشارها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين وحمايتهم من الأمراض.

ووجّه المحافظ بمواصلة تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الفرق المشاركة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وحرصًا على تعزيز الوقاية الصحية وحماية أطفال المحافظة.

وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار أعمال الحملة لمدة 3 أشهر من خلال المستشفيات ومكاتب الصحة والوحدات ومراكز طب الأسرة بمختلف قرى ومدن المحافظة، إلى جانب المدارس و الفرق المتنقلة، للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مشيرة إلى عقد اجتماعات دورية لمراجعة مستجدات التنفيذ الميداني، ومتابعة معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات تواجه الفرق الطبية، بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملة.