التفاصيل الكاملة لمصرع اب ونجله في تصادم سيارة ودراجة نارية بزراعي المنيا

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لحادث مصرع اب ونجله وإصابة زوجته وابنته في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية ، بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بمدينة المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بتصادم سيارة ملاكي ودراجه نارية بالطريق الزراعي القاهرة أسوان ، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان المنيا، إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص الأولي تصادم بين السيارة الملاكي، ودراجة النارية، وأسفر الحادث عن مصرع باسم . س . ق 36 عامًا، ونجله باتريك، عامين، وإصابة زوجته إيريني . ج . ق 25 عامًا، ونجلهما بيشوي، 6 سنوات

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثمانين إلى مشرحة المستشفى وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، ضبط سائق السيارة الملاكي المتسبب في وقوع حادث التصادم .

واستمع ضباط البحث الجنائي إلى أقوال شهود العيان، وأجروا المعاينات اللازمة بموقع التصادم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات