استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ المنيا يعاين موقع مدرسة جديدة بقرية بلهاسة

استجابة لمطالب أهالي قرية بلهاسة بمركز مغاغة، أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بالقرية، عاين خلالها قطعة أرض على مساحة 1663 مترًا مربعًا، تم تخصيصها لإقامة مدرسة جديدة للتعليم الأساسي، لتخفيف الكثافات الطلابية وتوفير خدمة تعليمية مناسبة لـ 80 ألف مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح المحافظ أن تخصيص الأرض تمت الموافقة عليه ضمن قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المدارس يأتي في مقدمة أولويات المحافظة لتحسين جودة العملية التعليمية.



ووجّه المحافظ مسئولي هيئة الأبنية التعليمية وقطاع الكهرباء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، بسرعة دراسة نقل خطوط وأسلاك الكهرباء وإزالة أي معوقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء المدرسة وفقًا للمعايير الفنية المقررة.

وخلال اللقاء مع الأهالي، استمع المحافظ إلى مطالبهم بشأن توفير عدد من الخدمات، من بينها إنشاء مكتب بريد بالقرية، إلى جانب بحث عدد من الطلبات الفردية، ومنها طلبات تتعلق بالمعاش وبطاقة الخدمات المتكاملة، موجّهًا الجهات المعنية بدراسة المطالب والعمل على تلبية المستطاع منها وفقًا للقواعد المنظمة.