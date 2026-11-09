وكيل تعليم قنا: المتابعة اليومية تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي

أجرى أحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بالانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس.

وشملت الجولة مدارس العركي الثانوية المشتركة، والشهيد أحمد محمد عبد الرحيم الابتدائية بالعركي، ومدرسة الفصل الواحد بالعركي، والشهيد عامر حسين الابتدائية، والسلام الابتدائية، حيث تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومدى الالتزام بتنفيذ التقييمات والأعمال الأسبوعية.

كما تابع وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، خاصة ما يتعلق بكثافات الفصول الدراسية، والعمل على سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مراجعة مستوى النظافة العامة وسلامة البنية التحتية والتجهيزات المدرسية.

وأكد عبدالمحسن، أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد الطلاب على التحصيل الدراسي، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والقرارات الوزارية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، بجهود الإدارات المدرسية والمعلمين في الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي وتحقيق عام دراسي ناجح.



