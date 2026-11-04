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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يشارك في تنفيذ ورشة إقليمية حول الري المستدام في غانا

الصندوق العربي
الصندوق العربي
أ ش أ

 شارك الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية في تنظيم ورشة عمل إقليمية حول «تبادل المعارف والخبرات بشأن تطوير الري المستدام وإدارة المياه الزراعية في إفريقيا»، والتي تعقد بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، بالتعاون والمشاركة مع الاتحاد الافريقي مكتب SAFGRAD، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في غانا.

يأتي ذلك في إطار جهود الصندوق لتعزيز التعاون العربي الإفريقي ودعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ووفقا لخطة عمله للعام الحالي.

ومثلت الصندوق في أعمال الورشة الوزير مفوض شيرين عادل إمام، مدير إدارة العمليات، وألقت كلمة الصندوق في الجلسة الافتتاحية، التي شهدت حضور: صامويل ايريك ممثل حكومة غانا وممثل وزير الزراعة الغاني، وسامي جيچي ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في إفريقيا والدكتور أحمد المقص رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لبحوث الحبوب والمناطق القاحلة، إلى جانب ممثلي الجهات المنظمة والشركاء وعدد من المسؤولين والخبراء الأفارقة.

وأكدت كلمة الصندوق أهمية التعاون العربي الإفريقي في مجالات التنمية الزراعية وإدارة الموارد المائية، وحرص الصندوق على دعم الدول الإفريقية من خلال برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

وشهدت الورشة مشاركة 60 من ممثلي 20 دولة إفريقية، هي: غانا، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السنغال، نيجيريا، سيراليون، غينيا بيساو، بنين، توجو، الكاميرون، بوروندي، ساو تومي وبرينسيب، جيبوتي، جنوب السودان، كينيا، الصومال، مدغشقر، إسواتيني وليسوتو، إلى جانب خبراء وممثلين عن البنك الدولي واللجنة الدولية للري والصرف والمعهد الدولي لإدارة المياه.

وتناولت أعمال الورشة تطوير سياسات الري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتحديث نظم الري، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة المياه الزراعية، وتعزيز الاستثمارات والشراكات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والجفاف.

كما تضمنت عروضاً وطنية لتجارب الدول المشاركة، وجلسات فنية متخصصة، واختُتمت بزيارة ميدانية للاطلاع على إحدى التجارب الغانية في مجال الري وإدارة المياه الزراعية.

تأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص الصندوق على توسيع شراكاته مع المؤسسات الإفريقية والدولية، وتكامل الجهود والخبرات لتنفيذ برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات؛ بما يسهم في دعم أولويات التنمية بالدول الإفريقية وتعزيز التعاون العربي الإفريقي.

الصندوق العربي دول الإفريقية «تبادل المعارف والخبرات

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