كريم رمزي: الأهلي أنهى صفقة الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب شلاسك البولندي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن النادي الأهلي، أنهى صفقة الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق شلاسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي توصل لاتفاق مع الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق شلاسك البولندي، ولكن ارقامه جيدة ومش بديل وسام أبو علي.

وأضاف: أرقام أسد الحملاوي جيدة ولكن ليس بديل قوي لوسام أبو علي، وحال رحيل وسام أبو علي الأهلي سيتعاقد مع مهاجم أقوى منه.

وتابع: الاهلي لا يمانع من رحيل وسام ابو علي لكن بشروطه، ووسام أبو علي مش عامل مشكلة او أزمة، ولكن وكيله يضغط للموافقة على العرض

وأردف: الاهلي مش مطالب ببيع وسام ابو علي، ولكن اللاعب لديه عروض، وحال رحيل وسام ابو علي سيكون الاهلي مطالب بالتعاقد مع بديل افضل من وسام ابو علي، وحال عدم توافر بديل اقوى من وسام ابو علي على الاهلي الابقاء على اللاعب،

وعن تجديد عبد الله السعيد مع الزمالك، قال كريم رمزي: التجديد موسمي لعبد الله السعيد موسمين مجازفة، ومن الافضل للزمالك كان التجديد للاعب موسم ثم موسم

وواصل: عبدالله السعيد قيمة كبيرة واستثنائية في الكرة المصرية، ولكن دي وجهة نظري الافضل كان التجديد موسم ثم موسم.