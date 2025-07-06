الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بتروجيت

كثف نادي الزمالك مفاوضاته مع مسؤولي نادي بتروجت خلال الساعات الماضية، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط حامد حمدان، ضمن خطة دعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم التفاصيل المالية للصفقة، خاصة في ظل تمسك الزمالك بضم اللاعب، ورغبة بتروجت في تحقيق أقصى استفادة مادية من الصفقة.

ويأتي ذلك في إطار التحركات المكثفة لإدارة الزمالك، بالتنسيق بين المدير الفني يانيك فيريرا والمدير الرياضي جون إدوارد، لتدعيم الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الجديد.