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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سحب قرعة المجموعة الثانية (أ -ب) لدوري القسم الثاني لكرة القدم

قرعة دوري القسم الثاني
قرعة دوري القسم الثاني
عمرو الحلواني

أجريت ظهر اليوم قرعة المجموعة الثانية (أ - ب) لدورى القسم الثانى ب بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومجدى الشيخ عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة ومحمد أحمد مقرر اللجنة وعدد من مندوبى الأندية .

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول للمجموعة الأولى القسم الثاني ب :

النجوم مع بنها

جمهورية شبين مع حلوان العام

سرس الليان مع مستقبل وطن

ايسترن كومباني مع مصر التأمين

النصر مع اتحاد الشرطة

القناطر مع الشمس

دياموند مع ليفليز

بينما يحصل فريق الو ايجبت على راحة

والأسبوع الأول للمجموعة الثانية القسم الثاني ب :

الاسبوع الاول

رع مع مركز شباب النجوم (الخربة سابقاً )

الشرقية مع 6 اكتوبر

المريخ مع منتخب السويس

الرباط والانوار مع نجمة سيناء

شرم الشيخ مع العبور

مركز شباب القزازين مع بورفؤاد

الزرقا مع مركز شباب قرية عامر

بينما يحصل نادى النصر بالعريش على راحة 

دوري القسم الثاني الدوري المصري قرعة دوري القسم الثاني

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