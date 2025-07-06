جلسة حاسمة بين الزمالك وبيراميدز لحسم صفقات الصيف

تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة مهمة بين مسؤولي نادي الزمالك ونظرائهم في بيراميدز، لبحث إمكانية إبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة من الفريق السماوي.

ويستهدف الزمالك التعاقد مع عدد من لاعبي بيراميدز، في مقدمتهم الثنائي الشاب محمود زلاكة ومحمود صابر، ضمن خطة النادي لتدعيم قائمته بعناصر شابة وواعدة، إلا أن الملف لا يزال مرتبطًا بموافقة بيراميدز على الدخول في مفاوضات رسمية.

في المقابل، أبدى نادي بيراميدز اهتمامًا بضم عدد من لاعبي الزمالك، أبرزهم الحارس محمد صبحي، مما قد يفتح الباب أمام مفاوضات تبادلية بين الطرفين.

ويتواجد محادثات مبدئية فقط بشأن إعارة اللاعب محمود صابر، بينما تمسك بيراميدز ببقاء محمود زلاكة ورضا بوبو بعد قيدهما في القائمة الأولى للفريق، مؤكدًا أن قرار رحيل أي لاعب سيكون مرهونًا برؤية المدير الفني.